Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Giresun Sanayispor'un 11 futbolcuyu kadrosuna kattığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Iman Dumanjic, stoperler Suhde Nur Arpacı, Nikoleta Nikolic, sol bek oyuncuları Nikolina Milovic, Elif Kesgin, sağ bek Melda Çetin, orta saha oyuncuları Funda Altınkaya, Damla Köse, Bahar Kol, Vanesa Levena ve forvet oyuncusu Berra Bayraktar'ın transfer edildiği belirtildi.
Giresun Sanayispor Kadrosunu Güçlendirdi
