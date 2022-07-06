Giresunspor Alper Uludağ ile anlaştı - Son Dakika
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Giresunspor Alper Uludağ ile anlaştı

06.07.2022 18:35
Giresunspor Alper Uludağ ile anlaştı

Spor Toto Süper Ligde ikinci sezonunu geçirecek olan Giresunspor, Alper Uludağ ile anlaşma sağladı.

Spor Toto Süper Ligde ikinci sezonunu geçirecek olan Giresunspor, Alper Uludağ ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Adana Demirspor'da geçiren sol bek Alper Uludağ ile anlaşma sağlayan yeşil beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 31 yaşındaki defans oyuncusu Alper Uludağ ile anlaşma sağlamıştır. Alper Uludağ, takımımızın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Alper Uludağ'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ALPER ULUDAĞ'IN PERFORMANSI

Kariyerinde Aachen, FC Ingolstadt, Kayserispor, Akhisarspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Adana Demirspor takımları bulunan 31 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 19 maçta oynarken 1 kez de rakip fileleri havalandırdı.


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Alper Uludağ, Giresunspor'da Alper Uludağ, Giresunspor'da Aydın, Alper Hamurcu ile gururlu Aydın, Alper Hamurcu ile gururlu
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor Alper Uludağ ile anlaştı - Son Dakika

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