Giresunspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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Giresunspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

27.06.2022 18:19
Giresunspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig ekibi Giresunspor'da, yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Süper Lig ekibi Giresunspor'da, yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Çotanaklar'da yeni transfer Doğan Can Davas ile Alexis Perez, Onurcan Piri ve Hayrullah Bilazer bugün sağlık kontrolünden geçti.

Kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapılıp kan değerlerine bakılan futbolcular, daha sonra eko, efor, solunum gibi testlerden ve radyolojik kontrollerden geçtiler. - GİRESUN

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Giresunspor'da kombine biletler satışa sunuldu Giresunspor'da kombine biletler satışa sunuldu Giresunspor'da kombine biletler satışa sunuldu Giresunspor'da kombine biletler satışa sunuldu
Kaynak: İHA

Giresunspor, Doğan Can, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresunspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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