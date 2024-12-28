Giresunspor'da Kongre Yok! - Son Dakika
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Spor

Giresunspor'da Kongre Yok!

Giresunspor\'da Kongre Yok!

Başkan Eltuğral, Giresunspor'un borçlarını ve puan silme durumunu değerlendirerek kongre planı olmadığını açıkladı.

28.12.2024 15:50
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Emin Eltuğral, kongre kararı almayı düşünmediklerini söyledi.

Eltuğral, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, kulübün 430 milyon lira civarında borcunun olduğunu belirtti.

FIFA'da Giresunspor'a ait 26 dosya bulunduğunu ifade eden Eltuğral, bunlar arasında eski futbolcuların yanı sıra kulüplerin alacaklarını içeren dosyalar olduğunu aktardı.

Eltuğral, kongre kararı almayı düşünmediklerini vurgulayarak, "Kongre kararı düşünecek bir durum yok. Biz zaten Giresunspor'u yalnız bırakmamak için geldik ve devam ediyoruz, işimizi de gayet düzgün yapıyoruz. Düzgün olmayan bir şeyi bulursanız açıklayın, söyleyin onun üzerine bakalım." dedi.

Giresunspor'u içinde bulunduğu ekonomik durumdan kurtarabilecek bir yönetim kurulu üzerinde uzlaşılması halinde görevi bırakabileceklerine işaret eden Eltuğral, "Biz, 'Bu konuyu çözeceğiz, Giresunspor'u bu durumdan kurtaracağız' diye bir teklif gelirse bırakırız, kongre kararı, istifa ne gerekiyorsa onu yaparız dedik." ifadelerini kullandı.

Giresunspor'a verilen puan silme cezasına değinen Eltuğral, şöyle devam etti:

"Bir sezonda 25 puana kadar silinebiliyor. Bu 25 puanın silinebileceği dava olursa silinebilir. Bizim 26 dosyamız var, bu dosyalardan hepsi o yola başvurduklarında 6'şar puan sildirebilir. Bu oyunculardan biri o yola başvurdu ve 6 puanı sildirdi. Giresunspor'u bu durumdan kurtarmadığımız sürece önümüzdeki senelerde de bu puan sildirmelerle karşı karşıya kalabileceğiz."

Düşme hattındaki rakiplerle aralarında 10 puan fark olduğunu belirten Ertuğral, ikinci yarıda bu farkı kapatmak için takımın mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Giresunspor, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor'da Kongre Yok! - Son Dakika

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