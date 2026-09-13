Giresunspor, EHF Avrupa Kupası'nda HC Fivers WAT Margareten'e 40-28 yenildi
Giresunspor, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Avusturya'nın HC Fivers WAT Margareten takımına 40-28 yenildi. Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda oynanan maçın rövanşı 19 Eylül Cumartesi deplasmanda oynanacak.
Giresunspor, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Avusturya'nın HC Fivers WAT Margareten takımına 40-28 yenildi.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip, 20-14 önde kapattı.
İkinci devrede farkı koruyan HC Fivers WAT Margareten maçı 40-28 kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı 19 Eylül Cumartesi deplasmanda oynanacak.
Kaynak: AA
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