Giresunspor, Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu

Karaman'da Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Başladı

Türkiye Satranç Federasyonu faaliyetleri içinde yer alan Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Karaman'da başladı. Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, 78 takım ve 400 sporcu katıldı. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, organizasyonda elde ettikleri başarıların yanı sıra yetiştirdikleri sporcularla tüm dünyada ilgiyle takip edildiklerini vurguladı. Turnuvada dereceye giren sporcular, Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak.