Giresunspor, Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar
18. dakikada sağ kanattan Ertuğrul'un ortasında ceza sahası içinde Şahihn'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
38. dakikada Celil'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Heliton'un kafa vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
41. dakikada sağdan son çizgiye inen Kubilay'ın yerden pasında kale önünde Yalçın topu ağlara gönderdi. 0-1
49. dakikada sol kanattan Romulo'nun ortasında ön direkte Yalçın'ın şutunda top filelere gitti. 0-2
68. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Ümit'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
Hakemler: Süleyman Bahadır, Özgür Ertem, Erkan Akbulut
Giresunspor: Göktan, Mehmet, Ertuğrul (Fatih dk. 85), Anıl Yiğit (Furkan Arda dk. 85), Kadir, Faruk Can (Ahmet Lütfü dk. 89), Talha, Enishan (Ali Emirhan dk. 85), Furkan Şahin, Alperen (Mert Han dk. 75)
Yedekler: Erkan, Muhammet Miraç, Arda, Şenel Hami, Emre
Teknik Direktör: Serhat Güller
Göztepe: Lis, Ogün, Tarkan, Heliton (Mesaaoudi dk. 72), Nielsen, Ümit, Dennis, Yalçın (Doğan dk. 84), Celil (Atınç dk. 79), Romulo (Lundqvist dk. 79), Kubilay (Taha dk. 72)
Yedekler: Arda, Ahmet, Ensar, Mamah, Fıratcan
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Yalçın Kayan (dk. 41 ve 49), Ümit Akdağ (dk. 68) (Göztepe)
Sarı kart: Taha Altıkardeş (Göztepe) - GİRESUN
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