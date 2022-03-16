Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet: "Süper Lig'de kalacağımıza inanıyorum" - Son Dakika
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Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet: "Süper Lig'de kalacağımıza inanıyorum"

16.03.2022 16:54
Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet: "Süper Lig'de kalacağımıza inanıyorum"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkanı Hakan Karaahmet, takımın ligde kalacağını ve ligi iyi bir yerde bitireceğine inandığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkanı Hakan Karaahmet, takımın ligde kalacağını ve ligi iyi bir yerde bitireceğine inandığını söyledi.

Karaahmet, Çotanak Spor Komleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, Giresunspor'un futbolcuları, teknik direktörü ve yönetimiyle bir başarı hikayesi yazmaya devam ettiğini söyledi.

Ekonomik sorunlar içerisinde bulunduklarını dile getiren Karaahmet, kısıtlı imkanlarla görev yaptıklarını ifade etti.

Karaahmet, ligde kalan maçların çoğundan galip ayrılacaklarına inandığını kaydederek, "Giresunspor'un ligi orta sıralarda iyi bir yerde bitireceğini düşünüyorum, arzuluyorum ve istiyorum. Çünkü benim takımımın isteği, arzusu ve futbolcularımın gelecekle ilgili istek ve arzuları çok yüksek, bunu da sahaya yansıtıyorlar. İnşallah Giresunspor bu 3'te 3'lük galibiyet serisini devam ettirir ve tüm Giresunluları onurlandırır." değerlendirmesinde bulundu.

Giresunspor'un çok önemli bir hedefi olduğunun altını çizen Karaahmet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek bütçe yapısıyla gerekse mütevazi duruşuyla Giresunspor'un yazdığı bir hikaye var. Gerçekten bu olmamış şeyler. Aynı hocayla alt ligden Süper Lig'e çıkıyorsunuz, aynı hocayla devam ediyorsunuz, yaşayabileceğiniz tüm olumsuzlukları yaşıyorsunuz, 6 maç sıfır puan, sıfır gol ve hocanızla devam ediyorsunuz, bir başarı hikayesi var, bunlar büyük şeyler. Bunlar bize çok büyük işler yaptıracak, büyük hikayeler yazdıracak. Zaten en büyük kriz ortamlarını yönetebilirsek büyük hikayelere koşabiliriz. Biz çok büyük kriz ortamlarından çıkmış bir takımız. Çok ciddi problemler yaşamış takımız ama aşarak, büyüyerek gidiyoruz. Hem takım büyüyor hem de Giresunsporlu taraftarlar büyüyor."

"Yayın ihalesinin tam anlamıyla sonuçlandığını şu anda söyleyemeyiz"

Karaahmet, bir gazetecinin yayın ihalesiyle ilgili sorusuna, "Aslında yayın ihalesinin tam anlamıyla sonuçlandığını şu anda söyleyemeyiz çünkü belli paketler var, orada problemler var. Kulüpler Birliği olarak da bizler bununla ilgili süreci Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile takip ediyoruz, bununla ilgili komite de var. İnşallah Türk futbolu için bu süreç bir an önce aşılır çünkü bu süreç aşılamadığı için gelecekle ilgili planlarda problemler yaşanıyor, ben bu problemlerin aşılacağına inanıyorum. Yayın gelirleri kulüpler için önemli, eğer aşılamazsa Türkiye'de ciddi bir futbol kaosu yaşanır." yanıtını verdi.

"Cüneyt Çakır çok değerli bir hakem"

Bir diğer gazetecinin Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakemlerle ilgili verdiği karara yönelik sorusu üzerine Karaahmet, şunları söyledi:

"Türkiye Futbol Federasyonu bir karar aldı, MHK bir karar aldı. Ben kendilerine her toplantıda söylüyorum, onların aldığı her karara saygılı olacağız ama Cüneyt Çakır çok değerli bir hakem bunu hep söylüyorum, dünya için değerli bir hakem sadece Türkiye için değil ama TFF'nin aldığı kararın doğruluğunu, yanlışlığını göreceğiz, ben zaten hakemler hakkında konuşmadım, inşallah konuşmadan da devam edeceğim."

Hakan Karaahmet, bir gazetecinin "Giresunspor'un ligde kalacağına inanıyor musunuz?" sorusunu, "Süper Lig'de kalacağımıza inanıyorum. Sezon başında da çok söylediler, 'Düşersiniz.' dediler. Giresunspor ligde kalacak inşallah, bizim arkadaşlarımız savaşacak, mücadele edecek, biz de onlar için savaşacağız, mücadele edeceğiz." şeklinde yanıtladı.

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Spor Toto Süper Lig, Hakan Karaahmet, Giresunspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet: 'Süper Lig'de kalacağımıza inanıyorum' - Son Dakika


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