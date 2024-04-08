Giresunspor, Tuzlaspor\'a 3-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tuzlaspor'a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar:
6. dakikada Tuzlaspor'da Sadık, sağ kanattan ceza sahasına yaptığı orta savunmadan sekerken, devamında Umar'ın şutunda top üstten dışarı gitti.
23. dakikada Tuzlaspor'un atağında savunmadan seken topu Mamba, Bangoura'ya bıraktı. Bangoura, pasını ceza sahasında bulunan Stankovski'ye verdi. Stankovski bekletmeden şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu. 0-1
62. dakikada gole yaklaşan Giresunspor'da Faruk Can'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Emre topu güçlükle kornere çeldi.
64. dakikada Tuzlaspor'da Sadık, rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
75. dakikada Giresunspor'da Faruk Can sol kanattan yaptığı ortaya kale önünde bulunan Mert Han kafayla vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.
90+2. dakikada Tuzlaspor'da Novakovis, orta alandan aldığı topla hızla ilerledi. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan içeriye çevirdiği top Enishan'ın ters vuruşunda filelere gitti.
90+4. dakikada Tuzlaspor'da Togui, ceza alanı yakınlarında Bakhtiyar'dan aldığı pasla içeri girerek rakibinden sıyrıldı ve sağ ayağıyla vurarak topu ağlara gönderdi. 0-3
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kadir Akıllı, Kürşathan Akın
Giresunspor: Göktan, Talha, Şahin (Ali Emirhan dk. 90), Ertuğrul, Arda (Muhammet dk. 70), Kadir, Alperen (Mert Han dk. 70), Enishan, Anıl Yiğit, Furkan (Furkan Arda dk. 86), Faruk Can
Yedekler: Erkan, Fatih, Muhammet Miraç, Emre, Mehmet, Ahmet Lütfü
Teknik Direktör: Serhat Güller
Tuzlaspor: Emre, Bahktiyar, Stankovski (Muhammed dk. 76), Mamba (Mehmet dk. 69), Hikmet, Umar (Novikovas dk. 76), Togui, Gökhan, Bangoura (Awuku dk. 86), Sadık, Çağrı
Yedekler: Kıvanç, Kurtuluş, Ahmethan, Ba, Aksel, Bekir Alper
Teknik Direktör: Bekir İrtegün
Goller: Luka Stankovski (dk. 23), Enishan Ceylan (dk. 90+2 k.k), William Togui (dk. 90+4) (Tuzlaspor) (Giresunspor)
Kırmızı kart: Sadık Baş (dk. 64) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Sadık Baş, Bakhtiyar Hasanalizada (Tuzlaspor), Anıl Yiğit Çınar, Ertuğrul Şenlikoğlu, Faruk Can Genç (Giresunspor) - GİRESUN
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