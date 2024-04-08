Giresunspor, Tuzlaspor\'a 3-0 mağlup oldu

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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Giresunspor, sahasında Tuzlaspor'a 3 golle mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktörler karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tuzlaspor'a 3-0 kaybetti. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Oyunun sonucunda uzun süre devam eden bir karşılaşmada rakip 10 kişi kaldı. Bu arada pozisyonlar bulmaya çalıştık. Özellikle yan ortalardan pozisyon bulmaya çalıştık. Ama maalesef uzatma dakikalarında yediğimiz 2 golle de mağlup olduk. Genel olarak baktığımızda maçın sonucu bu muydu tabi ki değil. Ama her zaman söylüyorum. Gençlerdeki tecrübesizlik bir kez daha canımızı yaktı. Ama genel anlamda futbolcular ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Sahada iyi şeyler yapmak, Giresunspor formasını terletmek adına güçlerinin yettiğince iyi şeyler yapıyorlar. İleride daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Tuzlaspor'a da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün ise galibiyetle moral bulduklarını ifade ederek, "Kağıt üzerinde kolay gözükse de sahada zordu. 10 kişi kalınca çocuklar büyük bir mücadele örneğiyle oynadılar. Biraz sıkıştırdılar ama çok şükür buradan net skorla ayrılmayı bildik. Ciddi anlamda bir yarış var. Galibiyetimizle birlikte 33 puanda olanlar bizle beraber 31-32 aralığında kalırsa ben 5 tane final haftası diye görüyorum. İnşallah hata yapan taraf Tuzlaspor olmaz. Giresunsporlu kardeşlerimi mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Oyuncularımızı 3 puan için kritik hafta için tebrik ediyorum. İyi bir oyunumuz var. Skora bağlayamıyorduk. Geçen haftaki Ümraniye maçı gerçekten çok üst düzey bir futbol oynadık. Pozisyonlar bulduk. Ama ne yazık ki istediğimizi alamamıştık. Telafisi adına iyi oldu" şeklinde konuştu. - GİRESUN