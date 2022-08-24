Hamidou Traore, Partizan'a transfer oldu - Son Dakika
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Hamidou Traore, Partizan'a transfer oldu

24.08.2022 17:26
Hamidou Traore, Partizan'a transfer oldu

Giresunspor'un orta saha oyuncusu Hamidou Traore, Sırbistan ekibi Partizan'a transfer oldu.

Giresunspor'un orta saha oyuncusu Hamidou Traore, Sırbistan ekibi Partizan'a transfer oldu.

Giresunspor'dan, Traore'nin transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda takımıza katılan profesyonel futbolcumuz Hamidou Traore'nin transferi için Sırbistan Süper Ligi takımlarından FK Partizan ile anlaşma sağlanmıştır. Kendisine Giresunspor için vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Hamidou Traore, Giresunspor, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hamidou Traore, Partizan'a transfer oldu - Son Dakika

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