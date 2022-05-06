Giresunsporlu Okan Kocuk: "Çok şükür lige tutunmayı başarabildik" - Son Dakika
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Giresunsporlu Okan Kocuk: "Çok şükür lige tutunmayı başarabildik"

06.05.2022 11:06
Giresunsporlu Okan Kocuk: "Çok şükür lige tutunmayı başarabildik"

Spor Toto Süper Lig'in bitimine üç hafta kala ligde kalmayı garantileyen GZT Giresunspor'un kalecisi Okan Kocuk, takım halinde kenetlenerek başarıya ulaştıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in bitimine üç hafta kala ligde kalmayı garantileyen GZT Giresunspor'un kalecisi Okan Kocuk, takım halinde kenetlenerek başarıya ulaştıklarını söyledi.

Başarılı file bekçisi Kocuk, AA muhabirine, bu sezon yeni kurulan bir takım olarak iyi bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Sezon başında çoğu kişide Giresunspor'un küme düşeceği düşüncesi olduğunu dile getiren Kocuk, "Belki Giresun halkı bile tutunabileceğimize inanmıyordu. Bakıldığında ilk 6 hafta galibiyetsiz geçti, belki bir gol attığımız 6 haftaydı ama Göztepe deplasmanından sonra toparlanan bir takım vardı." dedi.

Kocuk, takımın birbirine alışmasıyla galibiyetlerin gelmeye başladığını kaydederek, "Çok şükür ligin sonunda lige tutunmayı başarabildik, güzel bir hikaye yazıldı diye düşünüyorum. Sezon başından beri inişler, çıkışlar tabii ki üzüldük. Yeri geldi çok da sevindiğimiz zamanlar oldu ama sonu bence çok mutlu bitti." ifadelerini kullandı.

Takım olarak kısıtlı bir kadroyla ligde mücadele ettiklerinin altını çizen Kocuk, şöyle devam etti:

"Son on haftada giden arkadaşlarımız oldu. Bakıldığında kenardan yapabileceğimiz hamleler de kalmamıştı ama gerçekten içeride çok güzel bir arkadaşlık, çok güzel bir aile olgusu vardı, bizi bence başarıya götüren de buydu. Herkes birbirine sımsıkı sarıldı ve başarı böyle geldi. Çünkü oyuncular, personel, yöneticiler olsun herkes birbirine inandı ve günün sonunda başarıya ulaştığımızı düşünüyorum. En önemli faktör birbirine inanmak ve aile olabilmekti. Biz de bunu gerçekten çok iyi başardık."

Kocuk, kendisinin iyi bir sezon geçirdiğini dile getirerek, "Sonuçta arkadaşlarım olmasa ben de böyle bir sezon geçiremezdim. Takım savunmasını iyi yapan takımlardan biriydik. Küme düşmemeye oynadık ama ligde en az gol yiyen beş takımdan biriyiz, bu da takım savunması sayesinde oldu." şeklinde konuştu.

Geleceğiyle ilgili olarak Okan Kocuk, "Tabii kiralık oyuncuyum, geri döneceğim. Galatasaray'da da oynamak istiyorum, hedefim Galatasaray'da oynamak. Galatasaray'ın oyuncusuyum ama hayat, zaman ne getirir, bunu bilemeyiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

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