Gizem Giraygil Varol Galatasaray Menajeri

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda menajerlik görevine Gizem Giraygil Varol getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol A Takım Menajeri görevine Gizem Giraygil Varol getirilmiştir. Kendisine hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.
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