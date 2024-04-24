Gizem Özer, Avrupa Boks Şampiyonası'nda elendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gizem Özer, Avrupa Boks Şampiyonası'nda elendi

Gizem Özer, Avrupa Boks Şampiyonası\'nda elendi

Türk boksör Gizem Özer, Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası çeyrek final maçında İrlandalı rakibine yenilerek organizasyona erken veda etti. Milli takımlar boks antrenörü Cemil Döndü, Paris 2024 Olimpiyatları'na odaklanacaklarını belirtti.

24.04.2024 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası çeyrek final maçında Gizem Özer, İrlandalı rakibine yenilerek elendi.

Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Sırbistan'ın Belgrad kentinde devam ediyor. İlk maçında İtalyan Rebecca Nikoli'yı eleyen ve çeyrek finalde İrlandalı Kelly Anne Harington ile eşleşen 60 kilo milli boksörümüz Gizem Özer, rakibine yenilerek organizasyona erken veda etti.

Milli takımlar boks antrenörü Cemil Döndü, organizasyona erken veda ettikleri için tüm güçleriyle Paris 2024 Olimpiyatları'n hazırlanacaklarını ifade etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gizem Özer, Avrupa Boks Şampiyonası'nda elendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı’nı “Naber, how are you“ diye karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı'nı "Naber, how are you?" diye karşıladı
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
13:47 Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:34 Türkiye’den Ermenistan’a 1915 tepkisi Türkiye'den Ermenistan'a 1915 tepkisi
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
13:37 Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
12:49 Gelir çok ama vergi ödeyen yok Sosyal medyada paylaşılan fişler ’’Vay halimize’’ dedirtti Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler ''Vay halimize'' dedirtti
12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 16:01:42. #1.11#
SON DAKİKA: Gizem Özer, Avrupa Boks Şampiyonası'nda elendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement