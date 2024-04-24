Gizem Özer, Avrupa Boks Şampiyonası\'nda elendi

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Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası çeyrek final maçında Gizem Özer, İrlandalı rakibine yenilerek elendi.

Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Sırbistan'ın Belgrad kentinde devam ediyor. İlk maçında İtalyan Rebecca Nikoli'yı eleyen ve çeyrek finalde İrlandalı Kelly Anne Harington ile eşleşen 60 kilo milli boksörümüz Gizem Özer, rakibine yenilerek organizasyona erken veda etti.

Milli takımlar boks antrenörü Cemil Döndü, organizasyona erken veda ettikleri için tüm güçleriyle Paris 2024 Olimpiyatları'n hazırlanacaklarını ifade etti. - ELAZIĞ