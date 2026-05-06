Glasner'dan Arda Turan'a Övgü

06.05.2026 17:52
Crystal Palace Teknik Direktörü Glasner, Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'teki başarısını övdü.

Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner, meslektaşı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile harika bir iş çıkardığını söyledi.

Avusturyalı teknik adam, UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile yarın oynayacakları yarı final rövanş maçı öncesinde kulübün tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

51 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, teknik direktör Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'te ilk yılında yakaladığı başarı ve gelecekte Premier Lig'de bir takım çalıştırma ihtimaliyle ilgili soruya, "Bence harika bir iş çıkardığı kesin. Sahada sergiledikleri futbol ve sadece nasıl oynadıkları değil, bunu gösterme biçimleri net bir tarza sahip. Beni asıl etkileyen şey, disiplinli savunmaları ve her maçta sergiledikleri o yüksek tempo. Bu sadece uluslararası maçlarda değil; az sayıda taraftarın olduğu küçük statlardaki lig maçlarını izlediğimde de gördüğüm bir şey. Bir gol attıklarında veya galibiyet golü geldiğinde; o anı nasıl yaşadıklarını, nasıl kutladıklarını ve yedek kulübesindeki oyuncuların sahaya nasıl koştuğunu izlemek... Bu benim için her zaman teknik direktörün gruba harika bir ruh aşıladığının kanıtıdır. Arda Turan'a büyük bir kredi vermek gerekiyor. Ligde 10 puan farkla lider durumdalar. Şu anda da yarı final oynuyorlar. Bu gerçekten muazzam bir iş." yanıtını verdi.

Glasner, 3-1 kazandıkları ilk maçın rövanşı öncesinde tüm takımın heyecanlı olduğunu belirterek, "Shaktar Donetsk, hücum mantalitesine sahip bir takım. Önde çok yetenekli ve hareketli oyuncuları var. Nasıl oynayacaklarını biliyoruz. Çok iyi organize olmuş, çalışkan bir takım ve bu maç onlar için kendilerini gösterebilecekleri harika bir sahne. Uluslararası maçlarda oyuncular bu sahneyi hem kendi gelecekleri hem de Shakhtar için kullanmak isterler." diye konuştu.

Avusturyalı teknik adam, rövanş öncesi Shaktar Donetsk'in 4-5 maçını izlediğini belirterek, Ukrayna temsilcisinin çok cesur oynadığını ve teknik kalitelerini sevdiğini söyledi.

"Selhurst Park'taki tüm Avrupa gecelerinden gerçekten keyif aldım"

Sezon sonunda takımdan ayrılacağını daha önce açıklayan Glasner, Crystal Palace ile Londra'da son Avrupa kupası maçına çıkacağının hatırlatılması üzerine, "Selhurst Park'taki tüm Avrupa gecelerinden gerçekten keyif aldım. Bu turnuvayla birlikte büyüdüğümüzü düşünüyorum. Fiorentina maçında atmosfer harikaydı, her geçen maç heyecan dozu arttı ve şu an zirve noktasındayız." dedi.

Glasner, ayrılık kararıyla ilgili de "Ayrılacak olma düşüncesi elbette acı veriyor, bunun sebepleri var ama sezonu mümkün olan en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Ekibimle birlikte tüm takımı elimizden gelen en iyi şekilde hazırlamaya devam edeceğiz. Bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Jaydee Canvot ise "Normalde yılın bu zamanlarında yorgun hissedersiniz ama şu an herkes koşturuyor, herkes final için hazır olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Oyuncular bazen tatili iple çeker ama böylesine büyük bir maç ve kupa şansı varken herkes oynamaya can atıyor." diye konuştu.

Will Hughes, yarın hazır olacak

Teknik direktör Glasner, hastalığı nedeniyle ligdeki Bournemouth maçında forma giyemeyen Will Hughes'un yarınki maçta oynayabilecek durumda olduğunu kaydetti.

24 yaşındaki Evann Guessand'ın durumunun yarın değerlendirileceğini aktaran Glasner, Borna Sosa, Eddie Nketiah ile Cheick Doucoure'nin sakatlığının devam ettiğini bildirdi.

Crystal Palace, Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı çalışmayla tamamladı.

Kaynak: AA

