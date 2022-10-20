Kastamonusor, Teknik Direktör Metin Akpunar ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Kastamonusor, Teknik Direktör Metin Akpunar ile yollarını ayırdı

20.10.2022 23:26
Kastamonusor, Teknik Direktör Metin Akpunar ile yollarını ayırdı

TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor, Teknik Direktör Metin Akpunar ve ekibiyle yollarını ayırdığını duyurdu.

TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor, Teknik Direktör Metin Akpunar ve ekibiyle yollarını ayırdığını duyurdu.

TFF 2. Lig'de mücadele eden ve önceki gün Galatasaray ile karşılaştığı maçta 7-0'lık skorla mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden GMG Kastamonuspor, Teknik Direktör Metin Akpunar ve ekibiyle yollarını ayırdı. GMG Kastamonuspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yeni teknik direktörün belli olacağı süreye kadar takımın Antrenör Göktuğ Ertetik yönetiminde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Metin Akpunar ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz. Yeni teknik direktörümüz belli olana kadar takımımız antrenörümüz Göktuğ Ertetik himayesinde çalışmalarını sürdürecektir" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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