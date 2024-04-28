GMG Kastamonuspor, Isparta 32 Spor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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GMG Kastamonuspor, Isparta 32 Spor'u 3-0 mağlup etti

GMG Kastamonuspor, Isparta 32 Spor\'u 3-0 mağlup etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 37. haftasında GMG Kastamonuspor, evinde konuk ettiği Isparta 32 Spor'u 3-0 mağlup etti. Maçta GMG Kastamonuspor'un gollerini Samed Ali Kaya (2) ve Erhan Kartal attı. GMG Kastamonuspor'dan Ramazan Keskin kırmızı kart gördü.

28.04.2024 16:59  Güncelleme: 17:03
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 37. haftada GMG Kastamonuspor konuk ettiği Isparta 32 Spor'u 3-0 mağlup etti.

GMG Kastamonuspor: Samet Karabatak, Ramazan Keskin, Okan Eken (Muhammet Arslantaş dk. 76), Behlül Aydın (İsmail Güven dk. 60), Kubilay Yavuz (Ali Akkuş dk. 82), Umut Erdem (Mustafa Alptekin Çaylı dk. 83), Yiğitali Bayrak (Furkan Çil dk. 60), Erhan Kartal, Samed Ali Kaya, Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen

Isparta 32 Spor: Alp Tutar, Yiğithan Güvenli, Samet Karakoç, Cemal Ali Kızılateş, Abdulkerim Canlı, Fırat Aras (Efe Can Saçıkara dk. 85), Alim Harlak, Berat Satılmış (Muhlis İstemi dk. 70), Eyüpcan Delibalta, Zeki Mert Saki (Gürkan Saki dk. 90+1), Mustafa Diler (Gökmen Aydoğdu dk. 84)

Goller: Samed Ali Kaya (dk. 43, 44), Erhan Kartal (dk. 90+3) (GMG Kastamonuspor)

Kırmızı kart: Ramazan Keskin (dk. 84) (GMG Kastamonuspor)

Sarı kartlar: Erhan Kartal, Okan Eken (GMG Kastamonuspor), Mustafa Diler, Fırat Aras, Yiğitcan Güveli (Isparta 32 Spor) - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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