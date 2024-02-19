GMG Kastamonuspor, Teknik Direktör Levent Eriş ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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GMG Kastamonuspor, Teknik Direktör Levent Eriş ile Yollarını Ayırdı

GMG Kastamonuspor, Teknik Direktör Levent Eriş ile Yollarını Ayırdı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, teknik direktör Levent Eriş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Sezonun ilk yarısını lider tamamlayan takım, ikinci yarıda aldığı sonuçlarla 3. sıraya gerilemişti.

19.02.2024 10:33
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, teknik direktör Levent Eriş ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüp Başkanı Cengiz Aygün, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Levent Eriş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Sezonun ilk yarısını şampiyon tamamladıklarını hatırlatan Aygün, şunları kaydetti:

"Büyük umutla başladığımız 2023-2024 sezonunun ilk devresini lider tamamlayıp, lakin ligin ikinci devresinde alınan, beklenmeyen sonuçların ardından sevgili kardeşim Levent Eriş ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırmış bulunmaktayız. Aslında bu bir yol ayrımı değil, ortak aşkımız GMG Kastamonuspor için daha güzel günlerin ilk adımıdır. Hocamız Levent Eriş'ten Gün Medya Grup bünyesinde sportif danışmanlık anlamında bilgilerimizi paylaşmayı sürdüreceğiz. Kıymetli dostum Levent Eriş ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Levent Eriş yönetiminde ilk yarıyı lider tamamlayan Kastamonu temsilcisi, ikinci yarıda aldığı mağlubiyet ve beraberliklerle 3. sıraya gerilemişti.

Kaynak: AA

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