GNÇ Sporfest 2022 kuraları İzmir'de çekildi - Son Dakika
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GNÇ Sporfest 2022 kuraları İzmir'de çekildi

19.04.2022 12:13
GNÇ Sporfest 2022 kuraları İzmir'de çekildi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen GNÇ Sporfest 2022 kuraları çekildi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen GNÇ Sporfest 2022 kuraları çekildi. 17-25 Mayıs tarihlerinde İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda sporseverler 11 farklı dalda mücadele edecek.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF), yıl içindeki en büyük organizasyonlarından biri olan GNÇ Sporfest için heyecan artıyor. Turkcell'in gençleri eğlendiren ve onlara ayrıcalıklar sağlayan yenilikçi markası GNÇ; özel teklifleri, marka iş birlikleri ve gençlere sunduğu fırsatların yanı sıra bu sene Sporfest organizasyonu ile de 100'ü aşkın üniversiteden binlerce genç sporcuyla buluşmaya hazırlanıyor. Gençlerin, sporla dolu bir hafta yaşayacağı organizasyon, 17-25 Mayıs tarihlerinde İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Kura çekimi İzmir'de yapıldı

TÜSF tarafından 1999 yılından beri gerçekleştirilen Spor Oyunları'nda bu sene genç sporcular 11 dalda mücadele edecek. Basketbol, voleybol, yüzme, hentbol, su topu, briç, yol bisikleti, dağ bisikleti, atletizm, cimnastik ve eskrimin olduğu spor dallarındaki yarışmaların programının belli olduğu kura çekimi İzmir'de yapıldı.

GNÇ Sporfest'in final programı şöyle:

19 Mayıs Perşembe: Dağ Bisikleti, Eskrim, Briç

20 Mayıs Cuma: Atletizm, Yüzme

22 Mayıs Pazar: Yol Bisikleti

23 Mayıs Pazartesi: Cimnastik, Hentbol

24 Mayıs Salı: Su Topu

25 Mayıs Çarşamba: Basketbol, Voleybol - İSTANBUL

GNÇ Sporfest 2022 kuraları İzmir'de çekildi
GNÇ Sporfest 2022 kuraları İzmir'de çekildi

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Spor, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor GNÇ Sporfest 2022 kuraları İzmir'de çekildi - Son Dakika


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