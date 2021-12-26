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Fuat Çapa: "Oyun iyi skor kötü" - Son Dakika

Fuat Çapa: "Oyun iyi skor kötü"

26.12.2021 20:10

- Fuat Çapa: "Oyun iyi skor kötü" Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, 2-2 berabere kaldıkları Tuzlaspor maçının arından oyun olarak iyi oynadıklarını ama sahadan üzücü bir skorla ayrıldıklarını söyledi.

- Fuat Çapa: "Oyun iyi skor kötü"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, 2-2 berabere kaldıkları Tuzlaspor maçının arından oyun olarak iyi oynadıklarını ama sahadan üzücü bir skorla ayrıldıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Tuzalspor'u ağırlayan Samsunspor'da teknik direktör Fuat Çapa, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Üzücü bir puan kaybı yaşadıklarını dile getiren Çapa, devre arasından sonra daha iyi bir takım olacaklarını vurguladı.

"Oyun iyi skor kötü"

Üzücü bir puan kaybı yaşadıklarını ifade eden Fuat Çapa, "İlk yarı oyuna hızla başladık ve 1-0 öne geçtik. İlk yarının son dakikasında yediğimiz golle beraberlik geldi. İkinci yarı sistem değişikliğine gittik. Çünkü rakip çok fazla uzun topla oynamaya başladı. Soner rakipten biraz kısa kaldı, Berk'i tekrar geriye alarak rakibin uzun toplarını kesmek istedik. İkinci devre 2-1'i yakaladıktan sonra hemen sonra kaybedilen top, bize çok pahalıya mal oldu. Maçtan önce endişe ettiklerimi maç içerisinde yaşadım. Çünkü rakibin çok fazla uzun oyuncusu vardı. Rakibin 5-6 oyuncusu 1.90'a yakın. Bizde Berk ve Yunus haricinde birebir eşleştireceğim fizikte oyuncum yoktu. Daha kısaydık. Nitekim yemiş olduğumuz 2 gol de bu şekilde geldi. Oyun olarak iyi ama sonuç alarak üzücü bir maç oynadık" dedi.

Fuat Çapa: Oyun iyi skor kötü
Fuat Çapa: Oyun iyi skor kötü
Fuat Çapa: Oyun iyi skor kötü
Fuat Çapa: Oyun iyi skor kötü

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Samsunspor, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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