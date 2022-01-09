Gökhan Akkan, Beşiktaş karşısında kritik kurtarışlara imza attı

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalırken ev sahibi ekibin kalecisi Gökhan Akkan yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.
Tecrübeli file bekçisi, Beşiktaş karşısında yaptığı kurtarışlarla takımının 1 puan almasında büyük pay sahibi oldu. 90 dakika boyunca 8 kurtarışa imza atan Akkan, Michy Batshuayi'nin kullandığı penaltıda da köşeyi bilmesine rağmen meşin yuvarlağın filelerle buluşmasına engel olamadı.
Kaynak: DHA
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