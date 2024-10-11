Gökhan Gönül İlk Maçında Galibiyetle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gökhan Gönül İlk Maçında Galibiyetle Başladı

Gökhan Gönül İlk Maçında Galibiyetle Başladı

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül, ilk maçında Letonya'yı 3-0 yenerek galibiyet sevinci yaşadı.

11.10.2024 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökhan Gönül: İlk maçımda galibiyetle tanışmak kısmet oldu

'Değişmeyecek tek şey var o da oyun felsefemiz'

Sacit GÖNCÜ/ İSTANBUL, - ÜMİT Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül, "İlk maçımda galibiyetle tanışmak kısmet oldu. Beni mutlu eden şeylerden bir tanesi de hafta içi çalıştığımız doğruları sahada görmek, beni çok daha fazla mutlu etti. Çalışmaya, gelişmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. İnşallah bu bir başlangıç olur" dedi.

Ümit Milli Takım, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 9'uncu maçında konuk ettiği Letonya'yı 3-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teknik adamlık kariyerine galibiyetle başladığı için mutlu olduğunu ifade eden Gökhan Gönül, "İlkler unutulmaz. Ben de antrenörlük kariyerime galibiyetle başladığım için oyuncu grubuma teşekkür ediyorum. Tarif edilemez bir duygu. İlk maçımda galibiyetle tanışmak kısmet oldu. Beni mutlu eden şeylerden bir tanesi de hafta içi çalıştığımız doğruları sahada görmek, beni çok daha fazla mutlu etti. Çalışmaya, gelişmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. İnşallah bu bir başlangıç olur. Önümüzde Norveç maçı var. İnşallah o maçı da kazanıp turnuvaya veda edeceğiz" diye konuştu.

'DEĞİŞMEYECEK TEK ŞEY VAR O DA OYUN FELSEFEMİZ'

Genç teknik adam sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Sistemlerimiz değişebilir. Maçlara ve takımlara göre analizler yapıyoruz. Değişmeyecek tek şey var o da oyun felsefemiz. Maç öncesi konuşmamda öncelikli hedefimiz şuydu; topu kaybettikten sonra çok kısa sürede topu kazanıp hücuma devam etmekti. Hemen hemen bunu gerçekleştirdik. Topa sahip olan ve oynadığı oyunu rakibe kabul ettiren bir oyun anlayışıyla sahada olacağız demiştim. Onu da bugün gerçekleştirmiş olduk. Kazandık, mutluyuz ancak dediğim gibi eksikliklerimiz var bunları da çalışarak, gelişerek ve geliştirerek devam ettireceğiz."

Kaynak: DHA

Gökhan Gönül, Milli Takım, Letonya, Kısmet, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gökhan Gönül İlk Maçında Galibiyetle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:17 Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf’a gidip yemek yedi Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi
21:57 Bahçeli’nin en yakın kurmayı olan isimden ’Yeni bir çözüm süreci mi’ sorusuna dikkat çeken yanıt Bahçeli'nin en yakın kurmayı olan isimden 'Yeni bir çözüm süreci mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt
21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
17:37 Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın
09:54 Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi’den aile pozu Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi'den aile pozu
09:51 Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor
09:49 ABD’de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
09:36 Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı
09:36 Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu
09:29 Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 23:35:46. #1.11#
SON DAKİKA: Gökhan Gönül İlk Maçında Galibiyetle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.