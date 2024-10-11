Gökhan Gönül İlk Maçında Galibiyetle Başladı

Spor

Gökhan Gönül: İlk maçımda galibiyetle tanışmak kısmet oldu

'Değişmeyecek tek şey var o da oyun felsefemiz'

Sacit GÖNCÜ/ İSTANBUL, - ÜMİT Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül, "İlk maçımda galibiyetle tanışmak kısmet oldu. Beni mutlu eden şeylerden bir tanesi de hafta içi çalıştığımız doğruları sahada görmek, beni çok daha fazla mutlu etti. Çalışmaya, gelişmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. İnşallah bu bir başlangıç olur" dedi.

Ümit Milli Takım, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 9'uncu maçında konuk ettiği Letonya'yı 3-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teknik adamlık kariyerine galibiyetle başladığı için mutlu olduğunu ifade eden Gökhan Gönül, "İlkler unutulmaz. Ben de antrenörlük kariyerime galibiyetle başladığım için oyuncu grubuma teşekkür ediyorum. Tarif edilemez bir duygu. İlk maçımda galibiyetle tanışmak kısmet oldu. Beni mutlu eden şeylerden bir tanesi de hafta içi çalıştığımız doğruları sahada görmek, beni çok daha fazla mutlu etti. Çalışmaya, gelişmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. İnşallah bu bir başlangıç olur. Önümüzde Norveç maçı var. İnşallah o maçı da kazanıp turnuvaya veda edeceğiz" diye konuştu.

'DEĞİŞMEYECEK TEK ŞEY VAR O DA OYUN FELSEFEMİZ'

Genç teknik adam sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Sistemlerimiz değişebilir. Maçlara ve takımlara göre analizler yapıyoruz. Değişmeyecek tek şey var o da oyun felsefemiz. Maç öncesi konuşmamda öncelikli hedefimiz şuydu; topu kaybettikten sonra çok kısa sürede topu kazanıp hücuma devam etmekti. Hemen hemen bunu gerçekleştirdik. Topa sahip olan ve oynadığı oyunu rakibe kabul ettiren bir oyun anlayışıyla sahada olacağız demiştim. Onu da bugün gerçekleştirmiş olduk. Kazandık, mutluyuz ancak dediğim gibi eksikliklerimiz var bunları da çalışarak, gelişerek ve geliştirerek devam ettireceğiz."