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Gökmen Yıldıran antrenman sahası çimlendirildi - Son Dakika

Gökmen Yıldıran antrenman sahası çimlendirildi

02.11.2021 14:15
Gökmen Yıldıran antrenman sahası çimlendirildi

Çimleri sararan ve toprak saha haline dönüşen Elazığspor Tesisleri Gökmen Yıldıran antrenman sahasında yapılan çalışmaların ardından, saha yeniden yemyeşil bir hal aldı.

Çimleri sararan ve toprak saha haline dönüşen Elazığspor Tesisleri Gökmen Yıldıran antrenman sahasında yapılan çalışmaların ardından, saha yeniden yemyeşil bir hal aldı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığspor'un kulüp tesislerinde yer alan Gökmen Yıldıran antrenman sahasının sararan ve kullanılmaz hale gelen zemini, yeniden çimlendirildi. Bir yandan maddi problemlerle boğuşan ve bir yandan da sportif açıdan mücadelesine devam eden Serkan Çayır başkanlığındaki yönetim kurulu, tesis içinde bakım ve onarım işlerini bitirdikten sonra Gökmen Yıldıran antrenman sahasını da yeniledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü stadyum yetkilisi Mustafa Atagün'ün özverili çalışmalarıyla uzun süredir atıl durumda olan Gökmen Yıldıran antrenman sahası yeniden kullanılabilir duruma geldi. - ELAZIĞ

Gökmen Yıldıran antrenman sahası çimlendirildi
Gökmen Yıldıran antrenman sahası çimlendirildi

Futbol Federasyonu, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gökmen Yıldıran antrenman sahası çimlendirildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gökmen Yıldıran antrenman sahası çimlendirildi - Son Dakika
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