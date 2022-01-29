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Golbol Kadın Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu - Son Dakika

Golbol Kadın Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu

29.01.2022 10:59
Golbol Kadın Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu

Haziran'da Çin'de düzenlenmesi planlanan Golbol Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Kadın Milli Takımı, olimpiyat şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonu olmak istiyor.

Haziran'da Çin'de düzenlenmesi planlanan Golbol Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Kadın Milli Takımı, olimpiyat şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonu olmak istiyor.

Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda büyük başarılar elde eden Golbol Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonası için Karaman'daki hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.

???????Golbol Kadın Milli Takımı Antrenörü Gültekin Karasu, AA muhabirine, geçen yıl Karaman'da çok verimli çalışmalar yaparak, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandıklarını söyledi.

Karasu, şampiyona için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Paralimpik oyunlarında şampiyon olduğumuz için direk katılma hakkı elde ettik. Dünya şampiyonası Çin'de düzenlenecek. Oyuncularım 2 ayda iki final oynadılar. Orada da final oynayıp şampiyon olmak istiyoruz. Çünkü takımımızın tarihinde dünya şampiyonluğu yok. İki kere ikinci olduk. Kısmet olmadı bu zamana kadar. Bunu da kırmak istiyoruz. Koleksiyonumuza dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyoruz."

Takımın genç oyunculardan oluştuğunun altını çizen Karasu, "Güzel bir ekip kurduk. Güzel bir çalışma ortamı sağladık. Takımımızda 17 ile 20 yaşları arasında oyuncularımız var. En büyüğümüz kaptanımız, o da 27 yaşında. Küçük takviyelerle 2024, 2028 yıllarında yapılacak şampiyonalarda aynı başarıları sürdüreceğine inanıyorum. Güzel bir aile ortamı var. Birbirlerine tutkunlar, seviyorlar. Sevgi her şeyin başı." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda "Golbol Gol Kraliçesi" seçilen Golbol Kadın Milli Takımı Kaptanı Sevda Altunoluk ise Tokyo'daki başarının ardından tek eksiklerinin dünya şampiyonluğu olduğunu aktardı.

Dünya şampiyonluğunu kazanmak için antrenmanlarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Altunoluk, "Böyle güzel başarılardan sonra bir başarı daha eklemek istiyoruz. Ben bu güzel ekibimizle bunu başaracağımıza da inanıyorum. Antrenmanlarımız çok güzel geçiyor. Güzel başarılar için önce ekibime daha sonra bizleri destekleyen Türk halkımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Milli Sporcu Şeydanur Kaplan da olimpiyatların ardından bir sonraki hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Şampiyonası, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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