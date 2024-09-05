Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları finalinde rakibi İsrail'i 8-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Bu zafer, takımın Paralimpik tarihindeki üçüncü arka arkaya altın madalya kazanışı olarak dikkat çekti. Milli takım, ulaştığı bu başarı ile birlikte uluslararası arenada Türk sporunun gücünü bir kez daha ortaya koydu.
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6.09.2024 06:36:51. #1.13#
SON DAKİKA: Golbol Kadın Milli Takımı Altın Madalyayı Kazandı - Son Dakika
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