Gölcük Belediyespor'da 270 Tekvando Sporcusu Kuşak Atladı - Son Dakika
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Gölcük Belediyespor'da 270 Tekvando Sporcusu Kuşak Atladı

Gölcük Belediyespor\'da 270 Tekvando Sporcusu Kuşak Atladı

Gölcük Belediyesi, sporcularını yetiştirme azmiyle 270 tekvando sporcusunun kuşak atlama törenini düzenledi. Tören, 17 Ağustos Spor Salonu'nda yapıldı ve sporcular yeni kemerlerini aldılar.

03.02.2025 11:50  Güncelleme: 11:52
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Gölcük Belediyespor bünyesindeki tekvando branşında bulunan 270 sporcu, düzenlenen törenle kuşak atladı.

Gölcük Belediyesi, geleceğin yıldız sporcu adaylarını bünyesinde yetiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gölcük Belediyespor bünyesinde bulunan 270 tekvando sporcusu, kuşak sınavını başarı ile tamamlayarak bir üst kemere geçiş yaptı. 17 Ağustos Spor Salonunda düzenlenen tekvando kuşak törende sporcular tarafından yapılan gösteriler, salonu dolduran ailelerinden alkış aldı. Törene katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gösterilerin ardından kuşak atlayan sporculara yeni kemerlerini takdim etti. Tören ile sporcular; yeni kuşaklarını alarak bir üst kemere geçiş yaptı.

Törende sporcuları tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Belediyespor bünyesindeki 270 sporcumuzun bir üst kuşaklara geçtikleri Tekvando Kuşak Sınavı'nı aileleri ile birlikte izledik. Vücut gelişimi yanında, gençlerimizin özgüvenlerini de arttıran spora çocuklarını yönlendiren aileleri ve kuşak sınavında başarı sağlayan gençlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Zabit Pustu Hocamıza kuşak törenine de yansıyan disiplinli eğitimleri için çok teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gölcük Belediyespor'da 270 Tekvando Sporcusu Kuşak Atladı - Son Dakika

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