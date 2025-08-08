Gölcük Belediyespor\'un Pehlivanı Abdulrefik Öner, Başpehlivan Oldu

Gölcük Belediyespor pehlivanı Abdulrefik Öner, başpehlivan unvanı ile er meydanında mücadele etmeye hak kazandı.

Gölcük Belediyespor'un başarılı pehlivanı Abdulrefik Öner, artık Başpehlivan unvanıyla er meydanlarında mücadele edecek. Öner'i tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Yağlı güreşlere Gölcük Belediyespor bünyesinde başlayan ve birçok başarıya imza atan Abdulrefik kardeşimizi gönülden tebrik ediyorum. Bu büyük başarıda emeği olan başta ailesi olmak üzere, antrenörlerine ve destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum." dedi. - KOCAELİ