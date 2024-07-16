Gölcük Kum Futbol Turnuvası Şampiyonu Azat İnşaat

Spor

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel kum futbol turnuvasının heyecan dolu finalinde şampiyon Azat İnşaat oldu.

Gölcük'te yaklaşık 27 yıldır geleneksel olarak düzenlenen kum futbol turnuvası final müsabakaları ile sona erdi. Değirmendere Yüzbaşılar Sahili'de gerçekleşen turnuvada 32 takım, 344 sporcu mücadele etti. Kıyasıya geçen turnuvanın finalinde Azat İnşaat şampiyon oldu. Turnuvada Carverspor ikinci, Jamiryu ise üçüncü oldu. Kupalarını Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner'in elinden şampiyon takım oyuncuları büyük sevinç yaşadı. Şampiyon takımlara kupalarını takdim eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza, maçları yakından takip eden seyircilerimize, hakemlerimize ve turnuvanın düzenlemesinde emeği geçen spor birimimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ