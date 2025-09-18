Gölcük\'te İhsaniyespor Şampiyon Oldu

Gölcük'te bu yıl 11'incisi düzenlenen Gölcük Belediyesi Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası'nda, finalde Değirmenderespor'u 2-1 yenen İhsaniyespor şampiyonluğa ulaştı.

Değirmendere Stadı'nda oynanan final maçı çekişmeye sahne oldu. Karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılan İhsaniyespor, kupanın sahibi oldu. Turnuvada üçüncülüğü ise Hisareynspor elde etti. Müsabakaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tarafından takdim edildi.

Başkan Sezer, turnuvanın yeni sezon öncesi takımlar için iyi bir hazırlık fırsatı sunduğunu belirtti.

Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik eden Sezer, "Çekişme dolu karşılaşmalar sonucunda şampiyon olan İhsaniyespor'u tebrik ediyor, tüm takımlarımıza yeni sezonda üstün başarılar diliyorum. Turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ