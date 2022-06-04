Gölcük'te kum futbol heyecanı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gölcük'te kum futbol heyecanı başladı

04.06.2022 13:04
Gölcük'te kum futbol heyecanı başladı

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Kum Futbol Turnuvası, Değirmendere'de birbirinden çekişmeli maçlarla başladı.

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Kum Futbol Turnuvası, Değirmendere'de birbirinden çekişmeli maçlarla başladı.

Gölcük'te yaklaşık 25 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Kum Futbol Turnuvası, Değirmendere Yüzbaşılar sahilinde başladı. Gençler ve büyükler olmak üzere iki kategoride oynanan maçlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, turnuvanın açılışına katılarak sporculara başlarılar diledi. Başkan Sezer'in de takip ettiği turnuvada; tribünü dolduran seyirciler, takımlarına maçları boyunca destek verdi. 32 takım, 224 sporcunun yer aldığı Kum Futbolu Turnuvası yarın sona erecek. Gençlerinin hünerlerini sergileyeceği etkinlikler 10-11-12 Haziran'da Plaj Voleybolu ve 25-26 Haziran'da da Sokak Basketbolu Turnuvaları ile devam edecek. - KOCAELİ

Gölcük'te kum futbol heyecanı başladı
Gölcük'te kum futbol heyecanı başladı
Gölcük'te kum futbol heyecanı başladı

YORUMLAR
500
Suluova'da 'Hayat Boyu Öğrenme Suluova Spor Şenlikleri' düzenledi Suluova'da 'Hayat Boyu Öğrenme Suluova Spor Şenlikleri' düzenledi Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi
Kaynak: İHA

Gölcük Belediyesi, Futbol, Gölcük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gölcük'te kum futbol heyecanı başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:57 Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim
12:50 ABD'de hayvanat bahçesi bakıcısı tarafından kurt adam olduğu iddia edilen bir yaratığın fotoğraflarının çekilmesi tedirgin etti
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 13:10:30. #1.12#
SON DAKİKA: Gölcük'te kum futbol heyecanı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement