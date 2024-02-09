Curry\'den 42 sayıyla Warriors, Pacers\'ı mağlup etti

Golden State Warriors, deplasmanda karşı karşıya geldiği Indiana Pacers'ı 131-109'lik skorla mağlup etti. Golden State'de ABD'li basketbolcu Stephen Curry 42 sayı ile oynadı
NBA'de normal sezon 9 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs konuk olduğu Orlando Magic'e 127-111'lik skorla kaybetti. Ligdeki 28. galibiyetini kazanan Orlando'da Franz Wagner 34 sayı, 7 asist, Jalen Suggs da 17 sayı, 3 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Bu sezonki 42. mağlubiyetini alan San Antonio'da ise Devin Vassell 30 sayı, 5 ribaund ile oynarken, Cedi Osman da 15 dakika parkede kaldı ve 3 sayı, 1 ribaund ve 1 top çalma ile mücadele etti.
Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Utah Jazz da deplasmanda karşılaştığı Phoenix Suns'a 129-115'lik skorla yenildi. Ömer Faruk 2 dakika süre aldığı maçı 2 ribaund ile tamamladı.
Stephen Curry'den 42 sayı
Golden State Warriors, Gainbridge Fieldhouse'da karşı karşıya geldiği Indiana Pacers'ı 131-109'lık skorla mağlup etti ve 24. galibiyeti elde etti. Golden State'de Stephen Curry 42 sayı, 2 asist, Jonathan Kuminga 18 sayı, 4 asist ve Santos da 13 sayı, 8 ribaund ile müsabakayı tamamladı. Bu sezonki 24. yenilgisini alan Indiana'da ise Pascal Siakam'ın 16 sayı, 8 ribaund ve Myles Turner'ın da 15 sayı, 7 ribaundluk performansı galibiyete yetmedi.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Orlando Magic: 127 - San Antonio Spurs: 111
Indiana Pacers: 109 - Golden State Warriors: 131
New York Knicks: 108 - Dallas Mavericks: 122
Brooklyn Nets: 95 - Cleveland Cavaliers: 118
Milwaukee Bucks: 105 - Minnesota Timberwolves: 129
Memphis Grizzlies: 110 - Chicago Bulls: 118
Phoenix Suns: 129 - Utah Jazz: 115
Los Angeles Lakers: 106 - Denver Nuggets: 114
Portland Trail Blazers: 122 - Detroit Pistons: 128 - İSTANBUL
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