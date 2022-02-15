Gole top toplayıcı engeli! Ender görülen olay hakemleri bir araya getirdi

Bölgesel Amatör Lig 7.Bölge 1.Grup'ta Beykozspor ile Maltepespor arasında oynanan karşılaşmada futbol sahalarında ender rastlanacak bir olay yaşandı.

SAVUNMA ÇİZGİ HALİNDE YAKALANDI

Müsabakanın 68. dakikası oynanırken orta sahadan iletilen topta Beykoz savunmasını çizgi halinde yakalayan Tunahan, kendisini karşılayan Kaleci Muhammed'in yanından topu filelerle buluşturmak istedi.

TOP TOPLAYICI ÇOCUK GOLE ENGEL OLDU

Yerel Futbol'dan alınan görüntülerde top kaleciyi geçerken, kale yanında duran top toplayıcı çocuklardan biri, sahaya girip çizgi önünde topu tuttu.

HAKEM GOLÜ VERMEDİ

Bu ilginç anın ardından karşılaşmanın hakemi diğer hakem arkadaşları ile konuştuktan sonra topu Beykoz kalecisinin önüne bırakıp maçın devamı yönünde karar kıldı. Maçı Maltepespor 1-0 kazandı.