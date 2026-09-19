Gölyaka\'da düzenlenen Düzce Extreme Yarışı\'na 14 araç ve 28 sporcu katıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2026 Extreme Kupası'nın ikinci ayağı olan Düzce Extreme Yarışı, Düzce'de start aldı.

Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü (DOSOD) tarafından Gölyaka Kaymakamlığı, Gölyaka Belediyesi ve Düzce İl Özel İdaresinin destekleriyle, Koç İnşaat ve BMS Group ana sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyon, 14 araç ve 28 sporcunun katılımıyla Gölyaka Kültür Park'ta başladı.

Hazırlanan zorlu etapta mücadele eden sporcular, çamur havuzlarını ve derin kuyuları kendi imkanlarıyla aşarak en kısa sürede yarışı tamamlamaya çalıştı.

Yarışlar, yarın 2 etaptan oluşan final parkurlarıyla son bulacak.

Organizasyona katılan sporcular ve izleyiciler, Kültür Park alanında oluşturulan kamp alanında geceyi??????? geçirecek.