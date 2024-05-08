Gönen Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri\'nin Tarihi Açıklandı

Spor

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin tarihini duyurdu.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, 2023 yılı Gönen Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşlerin Ağası Hüseyin Eroğlu ve Yağlı Güreşler Düzenleme Komitesi Üyeleri ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede, bu yıl düzenlenecek olan Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşlerinin tarihi de netleştirildi. Tüm katılımcıların ortak kararıyla, güreşlerin Gönen Belediyesi Güreş Sahasında 18 Haziran Perşembe günü, Kurban Bayramı'nın 3. gününde düzenleneceği belirlendi.

Başkan Palaz, güreş severlerin merakla beklediği etkinliğin bu yıl da düzenlenecek olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Gönen Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri, bölgenin en önemli kültürel etkinliklerinden biri. Gönen Belediyesi olarak geleneksel mirasımızı yaşatmak ve tanıtmak adına büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Gönen'in güreş tutkunlarını ağırlayacak olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Sporcularımızı ve tüm vatandaşlarımızı bu güzel etkinlik için Gönen'e davet ediyorum" dedi.

Ayrıca, Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne Tarihi Kırkpınar'da derece yapmış baş pehlivanların ve amatör güreş kulüplerinin de katılacağı belirtildi. - BALIKESİR