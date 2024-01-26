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Kerem Aktürkoğu'nun kart isyanı! Hakemin kendisine dediklerini açık açık söyledi - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğu'nun kart isyanı! Hakemin kendisine dediklerini açık açık söyledi

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u 3-1 yendi. Mücadelede 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası sarı kart görmesine isyan etti. Aktürkoğlu, hakeme gittiğinde 'İşine bak' şeklinde bir yanıt aldığını söyledi.

26.01.2024 - 09:58,  Güncelleme: 10:12
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Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u 3-1 yendi. Mücadelede 2 gol atarak yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası gördüğü sarı kart için isyan etti.

"'İŞİNE BAK' DEDİ"

Kerem Aktürkoğlu açıklamasında, "Bugün maç içinde sarı kart gördüm. Durup dururken saçma bir sarı karttı. Çünkü hakeme rakip takım oyuncusu topa vurdu diye gittim. Nando, kaptan olduğu için kaleden çıksa da ne olursa olsun sarı kart görüyor. Ben 2. kaptanım hakeme gidiyorum, 'İşine bak' diyor." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğu\'nun kart isyanı! Hakemin kendisine dediklerini açık açık söyledi
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Kerem Aktürkoğlu, İstanbulspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğu'nun kart isyanı! Hakemin kendisine dediklerini açık açık söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğu'nun kart isyanı! Hakemin kendisine dediklerini açık açık söyledi - Son Dakika
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