Kerem Aktürkoğu\'nun kart isyanı! Hakemin kendisine dediklerini açık açık söyledi

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u 3-1 yendi. Mücadelede 2 gol atarak yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası gördüğü sarı kart için isyan etti.

"'İŞİNE BAK' DEDİ"

Kerem Aktürkoğlu açıklamasında, "Bugün maç içinde sarı kart gördüm. Durup dururken saçma bir sarı karttı. Çünkü hakeme rakip takım oyuncusu topa vurdu diye gittim. Nando, kaptan olduğu için kaleden çıksa da ne olursa olsun sarı kart görüyor. Ben 2. kaptanım hakeme gidiyorum, 'İşine bak' diyor." ifadelerini kullandı.