Görele Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u 39-28 mağlup etti - Son Dakika
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Görele Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u 39-28 mağlup etti

Görele Belediyespor, Aksaray Belediyespor\'u 39-28 mağlup etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Görele Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 39-28 mağlup etti. İlk yarıyı 21-16 önde tamamlayan Görele Belediyespor, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek karşılaşmayı 39-28 kazandı.

20.04.2024 15:54
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Görele Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 39-28 mağlup etti.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 21-16 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Görele Belediyespor, karşılaşmayı 39-28 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Görele Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u 39-28 mağlup etti - Son Dakika

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