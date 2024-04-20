Görele Belediyespor, Aksaray Belediyespor\'u 39-28 mağlup etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Görele Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 39-28 mağlup etti.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 21-16 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Görele Belediyespor, karşılaşmayı 39-28 kazandı.
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Türk futbolun geleceğinden umutsuz olduğunu belirterek, Türk futbolunun düzelmesi için 25-30 seneye ihtiyacı olduğunu söyledi. Belözoğlu ayrıca, Türk futbolunda yapılması gereken değişiklikler ve Beşiktaş ile yapacakları Türkiye Kupası maçları hakkında da görüşlerini paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun basın toplantısı, Antalya'da gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü bisikletçilere ev sahipliği yapacak organizasyonda 14 ülkeden 25 takım, 175 bisikletçi pedal çevirecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 59. yılında 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.
1969 Bilecik Spor Kulübü, yarın oynayacağı Çeşme Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı Şimşekler'de hedef 3 puan olurken, sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Edirne'de yapılan okullar arası bisiklet yol yarışına minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 45 öğrenci katıldı. Yarışta öğrenciler büyük bir rekabet içinde mücadele etti. Yarışlarda Bisiklet Federasyonuna bağlı 5 hakem görev yaptı ve güvenlik önlemleri alındı. Yarışlar başarılı bir şekilde sonuçlandı ve dereceye giren öğrencilere sertifika, madalya ve kupa verildi.
Yarın Antalya'da başlayacak 2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) tanıtım toplantısı yapıldı.
Sivas'ta gerçekleştirilen Cenk İldem U15 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, final müsabakalarının ardından tamamlandı. Sakarya Hendek Olimpik Spor Kulübü takım halinde Türkiye şampiyonu olurken, Denizli GSK ikinci, Samsun Kavak Şampiyonlar Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, Güreş Federasyonu yetkilileri ve antrenörler takdim etti.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor, evinde Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Doğan Can Davas ve William Togui'nin attığı gollerle skor eşitlendi.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Akşemseddin Anadolu Lisesi Pansiyonu'nda kalan öğrencilerle futbol maçı yaptı. Maçta İskilipspor Teknik Direktörü Galip Gül de yer aldı. Gül, öğrencilerin keyifli bir gün geçirdiğini belirterek Polat'a teşekkür etti.
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