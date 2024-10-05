Görele Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda galip

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Görele Belediyespor, Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda takımını 36-28 yendi.
Görele ilçesindeki 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 17-13 önde bitirdi.
Rakibi ile aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen Görele Belediyespor maçtan 36-28 üstün ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 7 Ekim Pazartesi günü yine Görele'de oynanacak.
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