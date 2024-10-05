Görele Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda galip - Son Dakika
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Spor

Görele Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda galip

Görele Belediyespor, WHC Metalurg'u 36-28 yenerek rövanş öncesi avantaj sağladı.

05.10.2024 19:16
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Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Görele Belediyespor, Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda takımını 36-28 yendi.

Görele ilçesindeki 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 17-13 önde bitirdi.

Rakibi ile aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen Görele Belediyespor maçtan 36-28 üstün ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 7 Ekim Pazartesi günü yine Görele'de oynanacak.

Kaynak: AA

Makedonya, Görele, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görele Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda galip - Son Dakika

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