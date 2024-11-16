Görele Belediyespor EHF Kupası'na Kayıpla Başladı

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Görele Belediyespor, Avusturya'nın WAT Atzgersdorf takımına 35-32 yenildi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Hans Lackner Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 20-14 önde tamamlayan Görele Belediyespor, ikinci devre üstünlüğünü koruyamadı.
Karşılaşmadan 35-32 galip ayrılan Avusturya temsilcisi, yarın yapılacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde etti.
Aynı salonda oynanacak rövanş karşılaşması, TSİ 20.00'de başlayacak.
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