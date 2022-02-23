Görevli basın mensupları 1461 Trabzon FK - Sakaryaspor maçına giremedi - Son Dakika
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Görevli basın mensupları 1461 Trabzon FK - Sakaryaspor maçına giremedi

23.02.2022 16:51

- Görevli basın mensupları 1461 Trabzon FK - Sakaryaspor maçına giremedi TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon ile Sakaryaspor arasında oynanan müsabakaya akredite edilmiş basın mensupları giremedi.

- Görevli basın mensupları 1461 Trabzon FK - Sakaryaspor maçına giremedi

TRABZON - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon ile Sakaryaspor arasında oynanan müsabakaya akredite edilmiş basın mensupları giremedi.

Akyazı Yavuz Selim Stadı'nda oynanan 1461 Trabzon FK - Sakaryaspor maçında görevli basın mensupları müsabakaya çok sayıda taraftarın alınması ve meydana gelen kargaşa nedeniyle müsabakaya alınmadı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi ise yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Akyazı Yavuz Selim Stadı'nda oynanan 1461 Trabzon FK - Sakaryaspor maçında görevli basın mensupları stadyuma girememişlerdir. Karşılaşma öncesi akreditasyon işlemleri uygun şekilde yapılmıştır. Buna rağmen stadyum girişindeki güvenlik görevlileri ve yetkililerin iletişime kapalı olması nedeniyle birçok gazeteci maçı takip edememiş, bu anlaşılmaz uygulama nedeniyle karşılaşmanın detaylarının kamuoyuna aktarılması konusunda sıkıntılar yaşanmıştır. Basın mensuplarına karşı yapılan ve başka statlarda bugüne kadar rastlamadığımız bu davranışa çok üzüldüğümüzü belirterek takdiri kamuoyuna bırakıyoruz" denildi.

Görevli basın mensupları 1461 Trabzon FK - Sakaryaspor maçına giremedi
Görevli basın mensupları 1461 Trabzon FK - Sakaryaspor maçına giremedi
Görevli basın mensupları 1461 Trabzon FK - Sakaryaspor maçına giremedi

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TFF 2. Lig : 1461 Trabzon FK: 0 Sakaryaspor: 1 TFF 2. Lig : 1461 Trabzon FK: 0 Sakaryaspor: 1 1461 Trabzon FK, sahasında Sakaryaspor'a mağlup oldu 1461 Trabzon FK, sahasında Sakaryaspor'a mağlup oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Görevli basın mensupları 1461 Trabzon FK - Sakaryaspor maçına giremedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görevli basın mensupları 1461 Trabzon FK - Sakaryaspor maçına giremedi - Son Dakika
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