Görkem Öçal Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
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Görkem Öçal Avrupa Şampiyonu

19.07.2026 20:12
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Milli masa tenisçi Görkem Öçal, Avrupa Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde altın madalya kazandı.

Milli masa tenisçi Görkem Öçal, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda 15 yaş altı tek erkekler kategorisinde birinci oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gondomar kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Görkem Öçal, 15 yaş altı tek erkekler kategorisi finalinde İsveçli Emil Ellermann'ı 4-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.???????

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Spor, Son Dakika

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