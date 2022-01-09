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Görme engelli 70 madalyalı yüzücünün hedefi uluslararası arena - Son Dakika

Görme engelli 70 madalyalı yüzücünün hedefi uluslararası arena

09.01.2022 11:04

Sakarya'da 10 yıl önce başladığı yüzmede Türkiye şampiyonalarında 70 madalya kazanan görme engelli milli yüzücü Yusuf Durdurmuş, uluslararası arenada başarı için kulaç atmayı hedefliyor.

Sakarya'da 10 yıl önce başladığı yüzmede Türkiye şampiyonalarında 70 madalya kazanan görme engelli milli yüzücü Yusuf Durdurmuş, uluslararası arenada başarı için kulaç atmayı hedefliyor.

Hendek ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Durdurmuş, çok sevdiği yüzmede başarılı olacağına inanarak bu sporu yapmaya karar verdi. Türkiye'de düzenlenen organizasyonlarda 70 madalyayı göğsüne takan Durdurmuş, başarısını Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda sürdürmek istiyor.

Durdurmuş, yüzmenin dışında yaptığı sosyal faaliyetlerle görme engelli bireylere destek olmaya çalışıyor.

"Yüzme bana sosyal hayatta avantaj kattı"

Yusuf Durdurmuş, AA muhabirine, spora 10 yıl önce profesyonel olarak Sakarya Görme Engelliler Spor Kulübünde başladığını söyledi.

Türkiye'de düzenlenen şampiyonalarda 35'i altın olmak üzere 70 madalya kazandığını belirten Durdurmuş, "Zaten köyde derelerde yüzdüğüm için yüzmeyi seviyordum. Yüzme alanında başarılı olacağımı düşündüm ve profesyonel olarak başladım. Yüzmeye başladıktan sonra daha iyi çevre edindim, insanlarla ikili ilişkilerim daha iyi oldu. Bana sosyal hayatta avantaj kattı ve gelişimimi de sağladı." diye konuştu.

Durdurmuş, engellilerin yüzme sporuna yönelmelerini istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hem gelişimleri hem de ikili ilişkileri çok iyi duruma gelebilir. Onların sporla aşamayacağı engel yok diyorum. Aileleri onlara ne kadar çok destek olurlarsa onlar o kadar iyi spor yaparlar. Biz de ailemizden destek görerek bu sporu başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Ailem spora başladığım ilk günden beri arkamda durdu, başarabileceğimi söyledi. Hiçbir zaman başaramayacağım konusunda söylemlerde bulunmadılar. Her zaman daha iyisini yapabileceğim söylediler. Ailem bana çok destek verdi."

Gelecek hedeflerinden bahseden Durdurmuş, "Avrupa sonra da dünya şampiyonu olmak istiyorum. Sonunda da olimpiyatlara gitmek istiyorum. Bunun için antrenmanlar yapıyoruz." dedi.

"Ailemin ve arkadaşlarımın destekleri oldu"

Durdurmuş, görme engelli olarak hiçbir zaman kendisini engelleyecek, kısıtlayacak bir şeyle karşılaşmadığını çünkü özgüvenin yüksek olduğunu anlatarak, "Bu konuda eğitimliyim. Kendi imkanlarımla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu konuda ailemin, çevremdeki bazı arkadaşlarımın destekleri oldu." dedi.

Sporun yanında görme engellilere yönelik yaptığı çalışmaları da anlatan Durdurmuş, "İkincisi Hendek'te olan görme engelliler empati istasyonunun proje sahibi, koordinatörü ve rehberiydim. Görme engellilere yaklaşık 480 beyaz baston dağıtarak sosyal hayata adaptasyonlarını daha rahat bir şekilde sağlamalarını gerçekleştirdim. Görme engelliler için bilgisayar yazılımları dağıtarak onlara destek verdim." ifadelerini kullandı.

Durdurmuş, Hendek'te görme engelliler golbol takımını da kurduklarını aktararak, "Onunla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede başarı göstermeyi hedefliyoruz. Sponsor bulursak verimli bir şekilde çalışmalarımıza devam ederiz." diye konuştu.

Görme engelli 70 madalyalı yüzücünün hedefi uluslararası arena
Görme engelli 70 madalyalı yüzücünün hedefi uluslararası arena
Görme engelli 70 madalyalı yüzücünün hedefi uluslararası arena

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Görme Engelli, Sakarya, Türkiye, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Görme engelli 70 madalyalı yüzücünün hedefi uluslararası arena - Son Dakika Spor


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