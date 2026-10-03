Görme engelli kadın milli takımı, Avrupa Şampiyonası'na Polonya'yı 1-0 yenerek başladı - Son Dakika
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Görme engelli kadın milli takımı, Avrupa Şampiyonası'na Polonya'yı 1-0 yenerek başladı

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Türkiye, İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında yarın saat 11.30'da NPT ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye, kadınlar görme engelliler futbolunda İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 1-0 yendi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Polonya ile karşılaştı.

Milli takım, Polonya'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Türkiye, ikinci maçında yarın saat 11.30'da NPT (Tarafsız statüdeki para sporculardan oluşan takım) ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıİstanbulTürkiyePolonyaSporSon Dakika

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