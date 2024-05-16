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Görme engelli para atletler Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verilecek.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Şampiyonası, 17-25 Mayıs tarihlerinde Japonya'nın Kobe kentinde düzenlenecek. Şampiyonada 104 ülkeden bin 73 sporcu mücadele edecek.

Görme engelli para atletler Oğuz Akbulut (400 metre), Mikail Al (1500 ve 5000 metre), Merve Nur Çağıran (1500 metre), Serap Demirkapu (gülle ve cirit atma), Büşra Nur Tırıklı (disk atma) ve Serkan Yıldırım (100 ve 400 metre) madalya için yarışacak.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi son şampiyonaya katılacaklarını belirterek, "Sporcularımız hazırlıklarını tamamladı ve takım olarak Kobe'ye hazır geldik. Geçireceğimiz iyi bir şampiyona sonrasında kotalar alma hedefimiz var. Mikail Al ve Oğuz Akbulut, daha önce bunu başarmıştı. İnşallah Kobe'den altın madalyalar ve kota haberleri ile ülkemize döneriz." ifadelerini kullandı.