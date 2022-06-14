Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pescara kentinde düzenlenen organizasyonda Sesi Görenler Milli Takımı, ev sahibi İtalya ile karşılaştı.

Kaynak: AA

Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.