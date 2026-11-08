Görme engelliler satranç şampiyonasında dereceye girenlere 200 bin lira ödül verildi - Son Dakika
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Görme engelliler satranç şampiyonasında dereceye girenlere 200 bin lira ödül verildi

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Görme engelliler satranç şampiyonasında dereceye girenlere 200 bin lira ödül verildi
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Mersin'in Silifke ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kampı'nda düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası, 26 ilden 110 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Altı gün süren müsabakaların ardından dereceye girenlere 200 bin lira ödül dağıtıldı.

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonunca Silifke ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kampı'nda organize edilen şampiyonaya 26 ilden 110 sporcu katıldı.

Görme engelli sporcular, 6 gün süren organizasyonda madalya mücadelesi verdi.

Final müsabakalarının ardından dereceye girenlere 200 bin lira ödül dağıtıldı.

Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular şunlar:

Genel sıralama:

1. Meriç Pehlivan

2. Ünal Dönmez

3. Süleyman Saltık

Kadınlar:

1. Büşra Öztürk

2. Esra İnpınar

3. Rabia Doğan

Maksimum ratingi 1499 ve altı olanlar:

1. Fatih Veliler

2. Büşra Öztürk

3. Üsame Kanadıkırık

20 yaş ve altı:

1. Meriç Pehlivan

2. Kerem Veliler

3. Fatih Veliler

50 yaş ve üzeri:

1. İbrahim Dal

2. Selim Eyüp Altınok

3. Osman Kerim Altınok

Kaynak: AA
Mehmet Akif ErsoyGençlikSilifkeTürkiyeMersinSporSon Dakika

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