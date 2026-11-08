Görme engelliler satranç şampiyonasında dereceye girenlere 200 bin lira ödül verildi

Görme engelliler satranç şampiyonasında dereceye girenlere 200 bin lira ödül verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Silifke ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kampı'nda düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası, 26 ilden 110 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Altı gün süren müsabakaların ardından dereceye girenlere 200 bin lira ödül dağıtıldı.
Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Satranç Federasyonunca Silifke ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kampı'nda organize edilen şampiyonaya 26 ilden 110 sporcu katıldı.
Görme engelli sporcular, 6 gün süren organizasyonda madalya mücadelesi verdi.
Final müsabakalarının ardından dereceye girenlere 200 bin lira ödül dağıtıldı.
Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular şunlar:
Genel sıralama:
1. Meriç Pehlivan
2. Ünal Dönmez
3. Süleyman Saltık
Kadınlar:
1. Büşra Öztürk
2. Esra İnpınar
3. Rabia Doğan
Maksimum ratingi 1499 ve altı olanlar:
1. Fatih Veliler
2. Büşra Öztürk
3. Üsame Kanadıkırık
20 yaş ve altı:
1. Meriç Pehlivan
2. Kerem Veliler
3. Fatih Veliler
50 yaş ve üzeri:
1. İbrahim Dal
2. Selim Eyüp Altınok
3. Osman Kerim Altınok
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