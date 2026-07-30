Gornik Zabrze'nin Teknik Direktöründen Açıklamalar - Son Dakika
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Gornik Zabrze'nin Teknik Direktöründen Açıklamalar

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Michal Gasparik, Fenerbahçe ile berabere kalarak elendikleri için oyuncularıyla gurur duydu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak elenen Gornik Zabrze'nin teknik direktörü Michal Gasparik, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Zabrze Arena'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gasparik, elendikleri için üzgün olduğunu belirtti.

İyi bir maç çıkardıklarını ifade eden Gasparik, "Üzgünüz ama ne söyleyebilirim. Çok gururluyum, çocuklar iyi bir maç oynadılar ve çok iyi mücadele ettiler. Penaltı çok üzücü oldu. Böyle bir maçta skor 0-0 olsaydı daha iyi oynayabilirdik ama sonra maça geri döndük. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Rakibimize büyük baskı kurduk ve savunmada sık sık sorun yaşattık. İlk yarıda çok koştuk, bu ikinci yarı bizi etkiledi. 60'tan sonra değişikliklerle biraz kendimize geldik." diye konuştu.

Taraftarın kendileri için çok büyük bir güç olduğunu vurgulayan Gasparik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Soyunma odasında sadece birkaç şey konuştuk. Hücumda nasıl oynayabiliriz, defansta nasıl savunabiliriz bunları konuştuk. Fenerbahçe'nin topu nasıl tutacağını bildiğine dair inancı var. Topu kolay vermiyorlar. Çocuklar çok savaştı. Sahaya girdiğim ilk dakikada zaten çok daha farklı bir maç olacağını biliyordum. Daha agresif oynamamız lazımdı. Daha sonra Fenerbahçe kendi potansiyelini gösterdi. Takımım en üst seviyede oynadı. Penaltının olmaması lazımdı. Üzgünüz ama çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum."

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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