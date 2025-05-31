Görüntüdeki kişi Rambo Okan! Ali Koç\'u protesto olayını çok farklı bir boyuta taşıdı

Yaptığı sıra dışı eylemlerle gündeme gelen 'Rambo Okan' lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un fotoğrafını yedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

ALİ KOÇ'UN FOTOĞRAFINI YEDİ

Fanatik Fenerbahçeli olarak tanınan 'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler, Fenerbahçe'ye olan tutkusu ile biliniyor. Yaptığı sıra dışı eylemlerle kamuoyunun dikkatini çeken Rambo Okan, bu kez sosyal medyaya damga vuran bir videoyla gündeme geldi. Rambo Okan, o videoda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un fotoğrafının yer aldığı kağıdı yedi.

CANLI YAYINA ÇIKMAYA ÇAĞIRDI

Ali Koç'un fotoğrafını yemeden önce Fenerbahçe Kulübü Başkanı'na seslenen Rambo Okan, Ali Koç'u kendisiyle canlı yayına çıkmaya da çağırdı.