- Trendyol Süper Lig: Göztepe: 0 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
İZMİR - Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Romulo'nun sağ ayağıyla kaleye gönderdiği topu kaleci Günay sağ üst köşeye uzanarak kornere çeldi.
61. dakikada Kubilay, ceza sahası içi sağ çaprazından sol ayağıyla gelişine vurduğu topu kaleci Günay kurtardı.
70. dakikada sol kanattan uzak mesafeden Kaan Ayhan'ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1
90+1 dakikada Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkan Jakobs, sol iç kanattan sol ayağıyla topu ceza sahasına çevirdi. Morata, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla kaleci Lis'in sağından topu ağlara gönderdi. 0-2
Hakemler: Batuhan Kolak, Samet Çiçek, Erkan Akbulut
Göztepe: Mateusz Lis, Malcom Bokele, Heliton, Koray Günter (Kuryu Matsuki dk. 77), Ogün Bayrak (Taha Altıkardeş dk. 83), Anthony Dennıs (Furkan Bayır dk. 46), Ahmed Ildız, Lasse Nıelsen (Nazım Sangare dk. 83), David Tijanic (Novatus Miroshi dk. 46), Kubilay Kanatsızkuş (Emersonn dk. 77), Romulo
Yedekler: Arda Özçimen, Arda Ercan, Tibet Durakçay
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Galatasaray: Günay Güvenç, Przemyslaw Frankowski (Elias Jelert dk. 80), Davınson Sanchez, Carlos Cuesta (Arda Ünyay dk. 90+3), Ismaıl Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu (Eyüp Aydın dk. 80), Dries Mertens (Eren Elmalı dk. 68), Kerem Demirbay (Yusuf Demir dk 68), Ahmed Kutucu (Metehan Baltacı dk. 88), Alvaro Morata
Yedekler: Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Efe Akman, Mario Lemina
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Kaan Ayhan (dk. 70), Alvaro Morata (dk.
Son Dakika › Spor › Göztepe 0 - 2 Galatasaray - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?