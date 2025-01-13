Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Abdullah Uğur Sarı
Göztepe: Lis, Heliton, Djalma Silva, Dennis, Moroshi, Koray Günter, Nielsen, Bokele, Tijanic, Juan, Romulo
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Gökhan Gül, Fall, Brekalo, Hajradinovic, da Costa, Opoku, Barak, Rodrigues
Gol: Dk. 7 Tijanic (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 34 Romulo (Göztepe), Dk. 43 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa)
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki maçta Göztepe, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
2. dakikada sağ kanattan Nielsen'in ortasında, Romulo'nun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis topu güçlükle kornere çeldi.
7. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Dennis'in sağdan pasında ceza sahasında topla buluşan Tijanic, kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
22. dakikada Kasımpaşa hücumunda ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Hajradinovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak üsten dışarı gitti.
Göztepe, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
Son Dakika › Spor › Göztepe 1-0 Kasımpaşa: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
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