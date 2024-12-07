Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, evinde Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sol kanattan Tijanic'in köşe atışında Taha'nın kafayla indirdiği topta yaşanan karambolde Juan topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Şansalan VAR incelemesinin ardından golü iptal etti.
59. dakikada Djalma'nın ceza sahasına pasında Tijanic'in şutunda Abdulsamet'ten seken top ağlarla buluştu. 3-0
69. dakikada Nabil Alioui'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Lis, topu kornere çeldi.
88. dakikada Adana Demirspor atağında ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Abat Aimbetov, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-1
Hakemler: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Mehmet Salih Mazlum
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Djalma Silva (İsmail Köybaşı dk. 82), Ogün Bayrak, Victor Hugo (Nazım Sangare dk. 82), Anthony Dennis, David Tijanic (Kuryu Matsuki dk. 63), Juan (Datro Fofana dk. 63, Novatus Miroshi dk. 71), Romulo
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Koray Günter, İzzet Malak, Doğan Erdoğan, Datro Fofana
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Adana Demirspor: Eren Dönmezer, Jovan Manev, Abdulsamet Burak (Burhan Ersoy dk. 90), Tolga Kalender, Yusuf Sarı (Osman Kaynak dk. 90), Tayfun Aydoğan (Nabil Alioui dk. 46), İzzet Çelik (Abat Aimbetov dk. 57), Maestro, Yusuf Barası (Ozan Demirbağ dk. 85), Ali Yavuz Kol, Arda Okan Kurtalan
Yedekler: Vedat Karakuş, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Florent Shehu, Ahmet Yılmaz
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Goller: Juan (dk. 39), Romulo (dk. 42), Tijanic (dk. 59) (Göztepe), Abat Aimbetov (dk. 88) (Adana Demirspor)
Kırmızı kart: Ogün Bayrak (dk. 76) (Göztepe)
Sarı kart: Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor) - İZMİR
Son Dakika › Spor › Göztepe 3-1 Adana Demirspor - Son Dakika
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