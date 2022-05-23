Göztepe 38 maçında 37'sinde gol yedi - Son Dakika
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Göztepe 38 maçında 37'sinde gol yedi

23.05.2022 10:23
Göztepe 38 maçında 37'sinde gol yedi

Göztepe, 30. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de 77 gol yiyerek en çok gol yediği sezonu oynadı.

Göztepe, 30. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de 77 gol yiyerek en çok gol yediği sezonu oynadı. Sarı-kırmızılılar, 38 maçın 37'sinde gol yiyerek kalesini gole kapatamadı.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen Göztepe, sezonun son maçında konuk olduğu Adana Demirspor'a 7-0 mağlup olarak sezonu kötü bir şekilde kapattı. 4 hafta önce sahasında Çaykur Rizespor'a da 7-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sezon iki maçta 7'şer gol yiyerek hezimete uğradı.

Bir sezonda kalesinde toplam 77 gol gördü

Göztepe, sezon genelinde ise defansif açıdan büyük problemler yaşadı. Oynadığı 38 maçında 37'sinde kalesini gole kapatamayan sarı-kırmızılılar, yalnızca ligin 20. haftasında sahasında oynadığı ve 4-0 kazandığı Antalyaspor maçında gol yemedi. Ligde bu sezon toplamda 77 gol yiyen İzmir temsilcisi, ligin en fazla gol yiyen takımı oldu. Göztepe'yi 71'er golle Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor takip etti.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, 30. sezonunu tamamlandığı Süper Lig'de, 77 golle en fazla gol yediği sezonu oynamış oldu. Göztepe'nin bundan önceki en fazla gol yediği sezon ise kalesinde 59 gol gördüğü 2020-2021 sezonuydu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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